Primo appuntamento degli Stati Generali della Space Economy 2025: al centro la diplomazia spaziale e la cooperazione internazionale

Si è tenuto oggi presso la Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il primo appuntamento degli Stati Generali della Space Economy 2025, rassegna dedicata al futuro della cooperazione internazionale e delle politiche industriali nel settore spaziale promossa dall’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy (Ipse) con l’obiettivo di costruire un confronto strategico sul futuro del comparto spaziale italiano ed europeo. L’incontro inaugurale, intitolato ”La Diplomazia dello Spazio: Strumento di Politica Esterna e Motore di Crescita”, ha posto l’accento sull’importanza delle relazioni tra istituzioni, industria e ricerca per sostenere la crescita sostenibile e competitiva del comparto spaziale italiano ed europeo.

Durante l’evento sono stati approfonditi i temi della diplomazia spaziale, degli accordi bilaterali e multilaterali in materia di spazio, e delle opportunità di collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo della Space Economy, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e della strategia industriale europea.

Gli interventi

“Ospitare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gli Stati Generali della Space Economy è motivo di orgoglio e conferma il ruolo dell’Italia come protagonista dell’eccellenza europea nel settore spaziale“, ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. “Il saper fare italiano, dalle grandi imprese alle tante pmi che le affiancano – ha continuato – è alla base di una filiera tecnologica che contribuisce alla sicurezza europea, alla lotta al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile. Lo spazio rappresenta un comparto industriale strategico che rafforza la competitività del nostro Paese e dell’Unione Europea, grazie a una sempre più stretta collaborazione tra governo, Parlamento, regioni e istituzioni europee”.

“Lo spazio rappresenta oggi non un orizzonte remoto, ma una frontiera strategica dell’economia e della cooperazione internazionale. L’Italia, in sinergia con l’Unione Europea, intende essere protagonista di questo sviluppo, valorizzando innovazione, sicurezza e occupazione qualificata. È nostro compito trasformare la ricerca e la tecnologia spaziale in opportunità concrete per cittadini e imprese. In questa prospettiva, le alleanze con i partner storici e con i nuovi attori globali assumono un ruolo decisivo. Lo spazio deve restare un ambito di progresso condiviso, di libertà e di responsabilità comune”, ha detto nel suo intervento il vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sottolineato che “la Space Economy costituisce oggi un settore strategico per l’industria nazionale e un nuovo ambito di valorizzazione del Made in Italy tecnologico. L’Italia, grazie a investimenti mirati e competenze di eccellenza, ha consolidato un ruolo di primo piano in Europa, dotandosi della sua prima legge sullo spazio. Questo comparto rappresenta un asset industriale in grado di generare crescita sostenibile, occupazione qualificata e competitività internazionale. La diplomazia spaziale rafforza le alleanze tradizionali e apre nuovi partenariati strategici, dall’India ai Paesi del Golfo fino all’Africa. Lo spazio è oggi una dimensione essenziale per la proiezione economica e geopolitica del nostro Paese”.

“La Diplomazia dello spazio rappresenta oggi una leva strategica per l’Italia, capace di coniugare innovazione tecnologica, sicurezza, cooperazione internazionale e crescita economica – ha dichiarato Andrea Mascaretti, Presidente Ipse – L’Italia ambisce a essere non solo un partner autorevole, ma un protagonista di primo piano nella definizione delle regole, delle alleanze e delle strategie che orienteranno la nuova diplomazia dello spazio, ponendo al centro i valori della pace, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile. È attraverso il dialogo tra istituzioni, industria, mondo accademico e finanza, la visione comune e la capacità di costruire relazioni solide che il nostro Paese può costruire e consolidare concretamente la propria leadership in un contesto sempre più competitivo. Anche in questa seconda edizione, gli Stati Generali sapranno tradurre le idee in azioni concrete, confermando la centralità e l’ambizione dell’Italia nello spazio come strumento di politica estera, di sicurezza e di crescita”.

“Lo spazio è oggi un settore strategico per l’economia, l’innovazione e la competitività del Paese – ha evidenziato il vicepresidente Regione Lazio, Roberta Angelilli – La Regione Lazio, con oltre 300 aziende, 23.000 addetti e un fatturato annuo superiore ai 5 miliardi di euro, rappresenta il cuore produttivo della Space Economy italiana. È l’unica regione a possedere l’intera catena del valore, dai centri di ricerca all’industria. In vista della nuova programmazione europea da 2.000 miliardi di euro, di cui 400 destinati a competitività e 130 a difesa e spazio, intendiamo rilanciare il nostro distretto tecnologico per cogliere appieno queste opportunità. Il Lazio vuole essere protagonista della crescita e dell’innovazione spaziale europea”.

Nel corso della giornata di lavori sono intervenuti Livia Ferraro, Head of Digital It – Amazon, Maria Francesca Tripoli, Responsabile Relazioni Istituzionali – Rina e Teodoro Valente, Presidente ASI (Agenzia Spaziale Italiana), tutte aziende partner degli Stati Generali, che hanno confermato il proprio impegno nel sostenere la crescita della Space Economy italiana attraverso la collaborazione tra istituzioni, ricerca e industria, evidenziando l’importanza di un ecosistema aperto e competitivo per lo sviluppo del settore.

Gli Stati Generali della Space Economy 2025 continuano

La rassegna degli Stati Generali della Space Economy 2025 proseguirà il 30 ottobre a Torino, presso la Regione Piemonte, con un focus su sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella space economy, e si concluderà il 31 ottobre a Milano, negli spazi dell’Hangar Bicocca, con diversi tavoli dedicati ai temi del comparto e l’assemblea plenaria che riunirà istituzioni, aziende, università e stakeholder del settore.