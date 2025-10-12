Priscilla assedia gli USA: i resti della tempesta tropicale provocano alluvioni nel Sud/Ovest

I resti della tempesta tropicale Priscilla hanno causato intense piogge e alluvioni in diverse aree del Sud/Ovest degli Stati Uniti nel fine settimana, costringendo centinaia di residenti a fuggire dalle proprie case, in particolare nel Sud/Ovest del Colorado. A Vallecito Creek, a circa 24 km a Nord di Durango, quasi 400 abitazioni sono state oggetto di ordini di evacuazione, mentre i torrenti di montagna straripavano e le squadre di emergenza tentavano di proteggere le proprietà con sacchi di sabbia.

Le autorità dell’Upper Pine River Fire Protection District hanno raccomandato di evitare i ponti, poiché alberi e detriti venivano trascinati a valle dalla corrente. La scuola superiore di Bayfield è stata aperta per ospitare gli sfollati. Le acque in aumento hanno superato i sistemi di controllo delle alluvioni realizzati quasi vent’anni fa, e il picco è stato previsto per sabato sera, seguito da una breve tregua oggi, con rischio nuovi forti rovesci attesi lunedì e martedì.

Anche il Sud dello Utah ha subito inondazioni, con strade e seminterrati allagati: a Washington City i vigili del fuoco hanno salvato una persona e il suo cane da un’auto intrappolata. La pioggia proveniva dai resti di Priscilla, che si sono spostati da giovedì su California, Arizona, Utah, Colorado e New Mexico. In Colorado, il paesaggio autunnale degli alberi di quercia e pioppo gialli ha creato un contrasto spettacolare con le acque impetuose, mentre le alte quote vedranno presto i primi fiocchi di neve della stagione.