Priscilla diventa un Uragano nel Pacifico: piogge torrenziali e venti forti minacciano la costa messicana

Un nuovo uragano si è formato nel Pacifico, a largo delle coste sudoccidentali del Messico. Si tratta di Priscilla, che ieri ha raggiunto venti massimi sostenuti di circa 120 km/h, secondo quanto riportato dal National Hurricane Center (NHC) statunitense. L’ultimo aggiornamento ha riportato la tempesta a circa 460 km a Sud-Sud/Ovest di Cabo Corrientes e avanzava lentamente verso Nord-Nord/Ovest a una velocità di appena 6 km/h. L’NHC ha avvertito che forti piogge e raffiche di vento stanno già colpendo diverse aree costiere, con il rischio concreto di alluvioni lampo.

Le onde generate dal sistema ciclonico hanno iniziato a interessare il litorale e, nelle prossime ore, raggiungeranno le coste del Messico sudoccidentale, quelle occidentali e la parte meridionale della Bassa California. Si tratterà di mareggiate particolarmente pericolose, capaci di generare correnti di risacca potenzialmente letali. Per la fascia costiera compresa tra Punta San Telmo e Punta Mita è stata emessa un’allerta per tempesta tropicale. Le precipitazioni più intense, fino a 15 cm di pioggia, sono attese negli Stati di Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco.

Intanto, sempre nell’Oceano Pacifico, un altro ciclone ha raggiunto lo status di uragano. Si tratta di Octave, formatosi ben più al largo rispetto al continente. Con venti che hanno toccato i 130 km/h, Octave non rappresenta una minaccia per la terraferma: non sono infatti previsti impatti diretti né allerte costiere. Secondo le previsioni, l’uragano inizierà a indebolirsi già nelle prossime ore.