Protezione Civile: 3 giorni per conoscere da vicino il Servizio Nazionale

Dal 10 al 12 ottobre il Parco centrale del Lago dell’Eur a Roma si trasformerà in un grande villaggio tematico per ospitare “Percorsi di protezione civile”, l’evento della Settimana della Protezione Civile pensato per far conoscere da vicino il Servizio Nazionale. Cittadini, famiglie e scuole potranno prendere parte ad attività dimostrative, esercitazioni pratiche e spazi interattivi osservando il lavoro delle squadre cinofile, degli operatori del CNSAS e delle unità antincendio boschivo. Un’attenzione speciale sarà dedicata ai più giovani: nella giornata di venerdì 10 percorsi educativi pensati per le scuole avvicineranno bambini e ragazzi al mondo della protezione civile in modo coinvolgente e istruttivo.

“Saranno tre giorni importanti per avvicinare i cittadini, e in particolare i più giovani, al mondo della protezione civile e abbiamo deciso di farla diventare una vera e propria festa”, sottolinea il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano. “Un’occasione per far conoscere il valore speciale del nostro volontariato e la dedizione e le competenze tecniche di tutti gli operatori e le operatrici del sistema di protezione civile“.

Sabato 11 ottobre, alle ore 11, si terrà la cerimonia per il conferimento della benemerenza di protezione civile alle Centrali Remote per il Soccorso Sanitario di Pistoia e Torino. Il riconoscimento sarà tributato per l’impegno dimostrato in questi anni in tante operazioni sanitarie e missioni di assistenza medica all’estero: dal covid, all’emergenza in Ucraina fino alle evacuazioni mediche della popolazione civile di Gaza.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile: www.protezionecivile.gov.it.