Pulizia spaziale o guerra silenziosa? Il doppio volto del progetto cinese

La Cina ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su tecnologie per la rimozione attiva dei detriti spaziali, un passo che potrebbe segnare una svolta storica nella gestione dell’ambiente orbitale. L’iniziativa promette di rendere più sicuro e sostenibile lo Spazio intorno alla Terra, oggi sempre più affollato da satelliti, razzi e frammenti di vecchie missioni. Tuttavia, dietro la facciata di progresso scientifico e cooperazione internazionale, si nascondono preoccupazioni strategiche: le stesse tecnologie che consentono di “ripulire” lo Spazio possono infatti essere impiegate per manipolare o disattivare satelliti avversari, trasformandosi in strumenti di guerra orbitale.

L’annuncio è arrivato dal vice amministratore dell’Agenzia Spaziale Nazionale Cinese (CNSA), Bian Zhigang, durante il Congresso Astronautico Internazionale tenutosi a Sydney il 29 settembre. Le sue parole hanno attirato immediatamente l’attenzione della comunità scientifica e geopolitica mondiale: la Cina, già protagonista di una straordinaria espansione spaziale, intende ora assumere un ruolo guida anche nella gestione del traffico orbitale e nella mitigazione dei rischi legati ai detriti. Quanto c’è di scientifico e quanto di strategico in questa mossa?

Una corsa allo Spazio sempre più affollata

Negli ultimi anni, la Cina ha compiuto un’espansione senza precedenti nel settore spaziale. Con una stazione spaziale permanente in orbita terrestre bassa (LEO), un ritmo crescente di lanci e progetti per costellazioni composte da migliaia di satelliti, il Paese si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della nuova corsa allo Spazio. Tuttavia, questo sviluppo intensivo porta con sé un problema sempre più pressante: la gestione dei rifiuti spaziali.

Ogni missione orbitale lascia dietro di sé stadi di razzi, satelliti dismessi e frammenti generati da collisioni. Questi oggetti possono viaggiare a velocità di decine di migliaia di km/h, trasformandosi in proiettili capaci di distruggere satelliti operativi e compromettere la sicurezza delle missioni future.

Dalla sorveglianza alla rimozione attiva

Secondo Bian, la Cina intende rafforzare le proprie capacità di “space situational awareness”, cioè il monitoraggio costante degli oggetti in orbita e la valutazione dei rischi di collisione. L’aspetto più innovativo – e controverso – è però il passo successivo: lo sviluppo di tecnologie per la rimozione attiva dei detriti.

“Ora la Cina sta promuovendo la pianificazione di alto livello per la mitigazione dei detriti spaziali, per promuovere il monitoraggio e l’allerta e, cosa più importante, stiamo attualmente conducendo ricerche sulla rimozione attiva di questi detriti spaziali in orbita“, ha dichiarato Bian, senza però fornire dettagli sui metodi, le tempistiche o le missioni previste.

Un’arma a doppio taglio

La rimozione attiva dei detriti (Active Debris Removal, ADR) è considerata una delle soluzioni più promettenti per preservare la sicurezza orbitale. Tuttavia, è anche una tecnologia “dual-use”, ossia potenzialmente utilizzabile sia per scopi civili sia militari.

Un sistema capace di catturare o deorbitare un satellite non operativo, infatti, potrebbe teoricamente essere impiegato per disattivare o rimuovere un satellite nemico, configurando una nuova forma di guerra orbitale.

La preoccupazione cresce anche per la scarsa trasparenza delle operazioni cinesi nello Spazio. Satelliti come Shijian-21 e Shijian-25, che hanno sperimentato manovre di avvicinamento, attracco e persino rifornimento in orbita geostazionaria, hanno eseguito operazioni complesse senza che fossero diffuse immagini o dati pubblici. Una mancanza di comunicazione che, se replicata in futuro con test di rimozione dei detriti, potrebbe generare più sospetto che fiducia.

Sostenibilità orbitale o controllo strategico?

La Cina ha dichiarato di avere già in vigore regolamenti che obbligano gli operatori satellitari a deorbitare o abbassare l’orbita dei satelliti al termine della loro vita operativa. L’impegno a migliorare la sostenibilità dello Spazio è dunque reale e in linea con le linee guida internazionali promosse dalle Nazioni Unite e dalle agenzie spaziali occidentali.

Tuttavia, l’ambiguità che circonda i programmi spaziali cinesi – e in particolare l’opacità delle loro finalità – fa sì che ogni passo avanti tecnologico venga esaminato anche sotto una lente strategica. Se da un lato la Cina potrebbe contribuire in modo significativo a ridurre il rischio di collisioni catastrofiche in orbita, dall’altro il possesso di mezzi capaci di “manipolare” satelliti altrui apre scenari inquietanti in termini di sicurezza globale.

Il futuro della governance spaziale

Il tema dei detriti spaziali non riguarda solo la Cina, ma l’intera comunità internazionale. Con oltre 36mila oggetti tracciabili in orbita e centinaia di milioni di frammenti più piccoli, la sostenibilità dello Spazio è ormai una questione di sicurezza globale. In questo contesto, le mosse di Pechino saranno osservate con estrema attenzione. La speranza è che la Cina scelga la via della trasparenza e della cooperazione internazionale, trasformando un potenziale motivo di tensione in un’opportunità di collaborazione scientifica e diplomatica.