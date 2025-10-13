Quali azioni per il rilancio dell’efficienza energetica? Il convegno a Roma

“Grazie all’efficienza energetica abbiamo risparmiato 28 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio fra il 2000 e il 2023 (fonte: Odyssee-mure). Sono circa 50 miliardi di euro a prezzi attuali che non gravano sulle bollette di imprese e famiglie, a cui si aggiungono i risparmi per avere evitato gli investimenti e i costi operativi di una rilevante capacità di generazione elettrica aggiuntiva, stimabile in circa 30-40 GW di nuovi impianti termoelettrici, eolici e solari, il cui costo, inclusi allacciamenti e reti, sarebbe dello stesso ordine di grandezza dei risparmi conseguiti. In più abbiamo 70 milioni di tonnellate equivalenti di CO₂ non emesse in atmosfera, oltre a vari altri benefici legati alla riduzione dei costi sociali associati al risparmio energetico conseguito.

Tutto ciò aiuta a comprendere come mai a livello europeo il principio “energy efficiency first” sia al centro delle direttive recenti e conferma come l’efficienza energetica debba essere al centro dell’agenda politica sull’energia. Da non trascurare poi che la situazione geopolitica attuale, la necessità di decarbonizzare l’economia e il peso del costo dell’energia sulla competitività delle imprese nazionali richiede che l’efficienza energetica trovi il giusto spazio nell’ambito delle politiche volte all’indipendenza energetica dell’Italia”. Il convegno ha l’obiettivo di fare il punto sulle attuali politiche relative all’efficienza energetica e sulle misure esistenti o in fase di emanazione e vuole fungere da stimolo per un rilancio del ruolo dell’efficienza energetica come strumento prioritario per la decarbonizzazione, l’indipendenza energetica e la competitività del Paese.

Mercoledì 15 ottobre 2025. Sala Tatarella, Camera Deputati, Palazzo dei Gruppi, via Uffici del Vicario 17 – Roma.

Il programma

9:30 Registrazione partecipanti

10:00 Introduzione

On. Massimo Milani

10:10 Obiettivi e stato attuale dell’efficienza energetica

Ilaria Bertini (ENEA)

Andrea Maria Felici (MASE)

Maria Teresa Monteduro (MEF)

Raffaele Spallone (MIMIT)

10:50 Efficienza e decarbonizzazione: sfide e proposte

Dario Di Santo (FIRE)

11:05 Tavola rotonda con le associazioni

12:20 Tavola rotonda istituzionale

Patty L’Abbate (5 Stelle)

Massimo Milani (FdI)

Marco Simiani (PD)

Luca Squeri (FI)

13:00 Conclusioni