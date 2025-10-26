Quando l’autunno si veste d’inverno: la magia del Monte Barone sotto la neve pallottolare

C’è chi dice che la montagna in autunno sia solo silenzio e calma. Ma questo weekend, al Rifugio Monte Barone, la natura ha deciso di regalarci qualcosa di unico: una vera e propria tempesta di neve pallottolare! I primi fiocchi sono arrivati leggeri, quasi timidi. Poi, in pochi minuti, il cielo si è trasformato in un turbine bianco: fiocchi grandi come nocciole, che danzavano spinti dal vento, creando un paesaggio da fiaba. Gli ospiti del rifugio si sono trovati immersi in una scena degna di un film: risate, battaglie di palle di neve e tazze di cioccolata calda stretta tra le mani davanti al camino acceso. La montagna si è mostrata in tutta la sua forza e bellezza con il Monte Barone avvolto da una coltre candida, quasi surreale.