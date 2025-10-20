QuarantaScienza 2025, l’appuntamento con “Gli orti botanici: un’invenzione italiana?”

“Gli Orti Botanici nascono in Italia, in pieno Rinascimento, come strutture universitarie per lo studio delle piante medicinali. In quel periodo, la botanica era considerata una branca della medicina, e questa impostazione si diffuse rapidamente in tutta Europa. Nei secoli successivi, durante la creazione degli imperi coloniali, la funzione degli Orti Botanici europei si focalizzò principalmente sullo studio delle piante raccolte durante le spedizioni scientifiche. Dopo la Seconda guerra mondiale e durante il processo di decolonizzazione, gli Orti Botanici hanno dovuto reinventare le proprie funzioni, diventando centri di ricerca, formazione e sensibilizzazione su temi di fondamentale importanza, quali la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi, la lotta alla desertificazione e l’adattamento al cambiamento climatico. Questo è il modello che si è affermato in tutto il mondo, e la sfida attuale degli Orti Botanici italiani è aggiornare le proprie strutture e i modelli gestionali, per poter contribuire in modo significativo ad affrontare problemi dai quali dipende la sopravvivenza del nostro pianeta”: è la presentazione dell’appuntamento di QuarantaScienza 2025 con la conferenza del Prof. Fabio Attorre sul tema “Gli orti botanici: un’invenzione italiana?”.

La conferenza si svolgerà presso la Biblioteca accademica (Scuderie Vecchie di Villa Torlonia – ingresso Via Lazzaro Spallanzani 1/A).