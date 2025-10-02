Raja Ampat: l’Amazzonia dei mari” tutelata dall’UNESCO ma minacciata dal nichel

Recentemente L’UNESCO ha riconosciuto all’arcipelago indonesiano Raja Ampat il titolo di nuova Riserva della Biosfera, parte di un gruppo di 26 aree designate in 21 Paesi, il numero più alto in vent’anni. Questa “doppia designazione” — riserva della biosfera e geoparco globale (ottenuto nel 2023) — conferisce a Raja Ampat un ruolo di rilievo straordinario, sia per il patrimonio geologico che per la biodiversità.

Situato al largo della punta occidentale della Nuova Guinea, l’arcipelago si estende su circa 13,5 milioni di ettari e comprende circa 610 isole, di cui solo 34 abitate. Conosciuto come l’“Amazzonia dei mari”, Raja Ampat ospita il 75% delle specie di coralli mondiali, più di 1.300 specie di pesci di barriera e cinque specie di tartarughe rare o minacciate, tra cui quella embricata (Eretmochelys imbricata). Le sue formazioni rocciose risalgono a 400 milioni di anni fa, studio[1] e vita marina ne fanno un vero “laboratorio vivente” di conservazione, secondo l’UNESCO.

Licenze minerarie e impatti ambientali

Nonostante il prestigio internazionale, Raja Ampat è sotto pressione a causa delle concessioni per l’estrazione del nichel. Un rapporto congiunto di Auriga Nusantara (ONG indonesiana) e Earth Insight (statunitense) segnala che le concessioni minerarie coprono 22.000 ettari, sovrapponendosi ad habitat marini e barriere coralline. Alcune aziende, tra cui PT Gag Nikel (di proprietà della società statale Antam), sono accusate di aver già distrutto parte della copertura forestale e danneggiato barriere coralline.

Secondo il rapporto, l’estrazione mineraria potrebbe minacciare 2.470 ettari di barriere coralline e habitat di specie in via di estinzione, oltre a 7.200 ettari di foreste. Queste attività avrebbero effetti significativi per le comunità indigene: oltre 64.000 persone dipendono dagli ecosistemi locali per il loro sostentamento.

Richieste di tutela e responsabilità governativa

Arie Rompas, capo della campagna forestale di Greenpeace Indonesia, ha affermato che la designazione UNESCO testimonia l’importanza globale di Raja Ampat e ha esortato il governo indonesiano a proteggere permanentemente il sito e a revocare i permessi di estrazione del nichel. Il comitato consultivo dell’UNESCO ha riconosciuto, in un documento dell’agosto 2025, che la zona proposta per la riserva della biosfera è ricca di nichel e ha un potenziale per lo sfruttamento petrolifero e gassoso. Esso ha chiesto che il governo fornisca informazioni dettagliate sulle concessioni, sugli impatti ambientali e sulle valutazioni necessarie per approvare definitivamente lo status.

Un riconoscimento globale e la sfida della conservazione effettiva

Il doppio riconoscimento di Raja Ampat rafforza il suo prestigio, ma viene in un momento in cui la minaccia mineraria è ben presente. Greenpeace e altri ambientalisti sperano che lo status di riserva possa essere uno strumento efficace per fermare i progetti estrattivi. Timer Manurung, direttore esecutivo di “Auriga Nusantara”, ha commentato: “spero che con la designazione come riserva della biosfera, la distruzione di Raja Ampat possa arrestarsi e passare a una conservazione che dia potere anche alle comunità”.

Anche il comitato nazionale del programma UNESCO “Uomo e la Biosfera” ha affermato che la gestione locale sarà rafforzata, e che la conoscenza indigena giocherà un ruolo centrale nei processi decisionali. Un piano di gestione quinquennale (2025‑2029) è stato predisposto, insieme all’istituzione del Forum di coordinamento e comunicazione della Riserva della Biosfera per le isole Raja Ampat, che coinvolgerà governi locali, rappresentanti indigeni e altri enti interessati. Tuttavia, non è ancora chiaro se questi strumenti riusciranno a resistere alla pressione economica del settore minerario.

Importanza ecologica e limiti del riconoscimento

Raja Ampat gode di condizioni generalmente buone: circa il 60% delle sue barriere coralline è valutato da “buono” a “eccellente”, nonostante danni passati dovuti a pesca distruttiva. L’UNESCO definisce le riserve della biosfera come aree dove comunità, scienziati e governi collaborano per bilanciare sviluppo umano e conservazione.

Uno studio di Nature ha evidenziato che, su 119 riserve della biosfera ONU nel mondo, solo circa il 15% mostra performance migliori nelle funzioni ecosistemiche rispetto alle aree contigue. Ciò solleva dubbi sull’idea che la sola designazione internazionale possa garantire la protezione necessaria contro lo sfruttamento minerario, specie in zone come Raja Ampat dove la domanda globale di nichel per batterie e tecnologie pulite è in forte crescita. “Nessun nichel vale la distruzione dell’ecosistema di Raja Ampat, spesso definito l’ultimo paradiso terrestre”, ha detto uno degli attivisti.

Il riconoscimento ricevuto dall’UNESCO, alla luce dei fatti fin qui esposti, non sembra essere uno strumento sufficiente per tutelare il patrimonio naturale di questo paradiso indonesiano.