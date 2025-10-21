Rallenta la deforestazione globale, ma la FAO avverte: “ancora troppo rapida”

La deforestazione è rallentata in tutte le regioni del mondo nell’ultimo decennio, secondo la Valutazione delle risorse forestali globali 2025 (FRA 2025) della Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO). Pubblicato ogni 5 anni, il rapporto 2025 è stato presentato oggi durante la Plenaria della Global Forest Observations Initiative (GFOI) a Bali, in Indonesia. I dati più recenti mostrano che le foreste coprono 4,14 miliardi di ettari, circa un terzo della superficie terrestre del pianeta. Oltre al rallentamento dei tassi di deforestazione, il FRA 2025 evidenzia altre notizie positive per le foreste mondiali: oltre la metà delle foreste è ora coperta da piani di gestione a lungo termine, e un quinto delle foreste rientra in aree protette legalmente istituite.

Tuttavia, il rapporto osserva che gli ecosistemi forestali di tutto il mondo continuano ad affrontare sfide significative, poiché l’attuale tasso di deforestazione – 10,9 milioni di ettari all’anno – rimane ancora troppo elevato.

Le foreste sono fondamentali per la sicurezza alimentare, i mezzi di sussistenza locali e la fornitura di biomateriali e di energia rinnovabili. Ospitano una grande parte della biodiversità mondiale, contribuiscono a regolare i cicli globali del carbonio e dell’acqua e possono ridurre i rischi e gli impatti di siccità, desertificazione, erosione del suolo, frane e inondazioni.

Principali risultati

Estensione forestale:

Le foreste coprono 4,14 miliardi di ettari , pari al 32% della superficie terrestre globale, equivalenti a 0,5 ettari per persona . Quasi la metà delle foreste mondiali si trova nelle zone tropicali.

Il tasso annuo di perdita netta di foreste è sceso da 10,7 milioni di ettari negli anni ’90 a 4,12 milioni di ettari nel periodo 2015–2025 .

La deforestazione è rallentata a 10,9 milioni di ettari all’anno tra il 2015 e il 2025, rispetto ai 17,6 milioni del periodo 1990–2000. Anche il tasso di espansione forestale è diminuito, passando da 9,88 milioni di ettari annui (2000–2015) a 6,78 milioni (2015–2025) .

Rappresentano il 92% della superficie forestale totale ( 3,83 miliardi di ettari ). Pur essendo diminuite di 324 milioni di ettari tra il 1990 e il 2025, il ritmo di perdita netta si è notevolmente ridotto. I cali più significativi nell’ultimo decennio si sono verificati in Africa e Sud America , mentre l’Europa ha registrato un aumento delle foreste a rigenerazione naturale.

Coprono almeno 1,18 miliardi di ettari , circa un terzo dell’area forestale totale segnalata. Le perdite continuano, ma il tasso si è dimezzato rispetto ai primi anni 2000.

Rappresentano circa l’ 8% della superficie forestale totale, coprendo 312 milioni di ettari . La loro estensione è aumentata in tutte le regioni dal 1990, ma a livello globale la crescita è rallentata nell’ultimo decennio.

Il volume totale di biomassa forestale è stimato in 630 miliardi di metri cubi . Le scorte di carbonio forestale sono aumentate, raggiungendo 714 gigatonnellate .

Circa il 20% delle foreste ( 813 milioni di ettari ) si trova in aree legalmente protette, con un aumento di 251 milioni di ettari dal 1990.

Oltre la metà delle foreste mondiali ( 2,13 miliardi di ettari , pari al 55% della superficie totale) è soggetta a piani di gestione, con un aumento di 365 milioni di ettari dal 1990.

Gli incendi colpiscono in media 261 milioni di ettari di terreno all’anno, quasi la metà dei quali coperti da foreste. Nel 2020, insetti, malattie e condizioni meteorologiche estreme hanno danneggiato circa 41 milioni di ettari di foreste , principalmente nelle regioni temperate e boreali.

Il 71% delle foreste mondiali è di proprietà pubblica, il 24% privata, mentre la parte restante è di proprietà mista o sconosciuta.

Circa 1,20 miliardi di ettari (29%) sono gestiti principalmente per la produzione, e 616 milioni di ettari per usi multipli. Altre aree sono designate per la conservazione della biodiversità (482 milioni di ettari), la protezione del suolo e dell’acqua (386 milioni di ettari) e i servizi sociali (221 milioni di ettari).

Uno sforzo globale e collaborativo

Il FRA 2025 copre 236 paesi e territori. La valutazione è il risultato di un processo guidato dai Paesi, con corrispondenti nazionali ufficialmente nominati provenienti da 197 Paesi e territori, supportati da oltre 700 esperti in tutto il mondo. Il FRA 2025 ha inoltre beneficiato di una stretta collaborazione con organizzazioni partner, riducendo gli oneri di rendicontazione e migliorando la coerenza dei dati.

Le informazioni raccolte supportano il monitoraggio degli impegni internazionali, tra cui l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Quadro globale per la biodiversità di Kunming–Montreal, e il Piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017–2030.