REAS 2025, Ciciliano: “volontari indispensabili, lavorare sui giovani”

Le parole del capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, al Salone Internazionale “REAS 2025”

Fabio Ciciliano

L’intero mondo dell’associazionismo, anche nel settore della protezione civile, sta vivendo un momento di crisi: si avvicinano meno persone e non solo a causa del calo demografico, che è sicuramente una causa ma non l’unica”. E’ quanto ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, arrivando a “REAS 2025”, ventiquattresima edizione del salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, in corso fino a domani sera presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). “Il 60% della forza lavoro durante le emergenze è gestita dal volontariato”, ha proseguito Ciciliano. “E’ un valore aggiunto! Ora dobbiamo sviluppare l’attività nei confronti dei giovani, dobbiamo cercare di ragionare con i giovani e per i giovani. E’ necessario che siano proprio i giovani a dire quali potrebbero essere le migliori strategie da mettere in campo per far sì che le attività di protezione civile, e soprattutto la formazione degli operatori, rimangano all’interno di questi gruppi di volontariato, perché sviluppare la conoscenza e la competenza significa sviluppare il mondo della prevenzione e della cultura”.

Grande affluenza di pubblico a REAS 2025

Grande affluenza di pubblico, intanto, nelle prime due giornate di “REAS 2025”. Quest’anno la manifestazione ha visto un nuovo aumento della partecipazione di enti, aziende e associazioni da tutto il mondo: sono presenti 309 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 24 Paesi, tra cui Germania, Francia, Spagna, Polonia, Gran Bretagna, Ucraina, Lituania, Stati Uniti, Canada, Cina e Corea del Sud.

Il salone si sviluppa su una superficie espositiva totale di 30mila metri quadrati e occupa tutti gli 8 padiglioni del quartiere fieristico. Nei padiglioni del quartiere fieristico, è possibile visionare nuovi mezzi e attrezzature per gli interventi nelle aree colpite da catastrofi naturali, veicoli speciali capaci di operare in zone allagate o terremotate, sistemi antincendio, droni e robot cingolati per la ricerca di dispersi, sensori di nuova generazione per il controllo dei fiumi e dei vulcani, ambulanze dotate di apparecchiature salvavita e per il trasporto di disabili e sistemi di comunicazione per i collegamenti tra centri operativi e soccorritori.

In programma, inoltre ampie aree di test esterne, che offriranno l’occasione per presentare grandi veicoli e proporre simulazioni operative. Previsto anche un intenso programma di 50 conferenze, convegni e seminari per la formazione e l’aggiornamento di professionisti e volontari della protezione civile, del settore sanitario e dell’antincendio, oltre ad esercitazioni interforze e simulazioni sul campo.

Il salone “REAS” è organizzato dal Centro Fiera Montichiari in partnership con la Hannover Fairs International GmbH e con “Interschutz”, la fiera specializzata leader a livello mondiale che si svolge ogni 4 anni ed è in programma dall’1 al 6 giugno 2026 a Hannover (Germania). Anche quest’anno, il salone può contare sulla presenza di stand in rappresentanza di Enti, Regioni, Corpi dello Stato e Associazioni del sistema italiano di gestione dell’emergenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online

