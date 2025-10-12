Recuperato a 60 metri di profondità il sub 32enne morto nel mare delle Formiche: era incastrato sul fondale

E’ stato trovato ad una profondità di 60 metri e recuperato il sub 32enne morto nel mare delle Formiche, nell’Arcipelago toscano, a Grosseto. Il 32enne è stato individuato dai sommozzatori dopo due giorni di ricerche. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Guardia costiera che ha impiegato le unità navali di Porto Santo Stefano insieme al nucleo specialistico di Genova. Le squadre hanno battuto per ore l’area con l’ausilio di sonar e immersioni a profondità variabili.

In mare come ausilio anche l’imbarcazione di Arpat e un diving locale. Il corpo era incastrato nel fondale. Sulla vicenda sono in corso indagini e accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il 32enne era arrivato in Maremma per praticare immersioni subacquee e aveva raggiunto l’area di immersione alle Formiche da Castiglione della Pescaia.