Renzi: “oggi mia nonna Maria compie 105 anni”, il post sui social

“Oggi la mia Nonna Maria compie 105 anni. 105!”. Con un post sui social, Matteo Renzi festeggia l’importante compleanno raggiunto dalla nonna, pubblicando una foto che lo ritrae in sua compagnia. “Certo, la vita è un mistero ed è piena di contraddizioni assurde. Lei stessa ha vissuto dolori atroci. Ha perso il marito giovanissima, ha dovuto crescere sei figli e soprattutto il più piccolo da sola, ha attraversato una complicata situazione in famiglia e poi la notte della Seconda guerra mondiale. Oggi che entra nel 106° anno di vita sarebbero mille le domande da farle e da farsi sul mistero dell’esistenza. Ma oggi non è giorno di riflessioni arzigogolate o pensieri filosofici. Oggi è solo il giorno del Grazie Nonna Maria. Buon compleanno”, si legge nel post di Renzi.