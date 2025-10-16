“Resilienza costiera all’innalzamento del livello del mare”: come partecipare al corso CMCC

E’ in programma il corso “Resilienza costiera all’innalzamento del livello del mare” in grado di esplorare i processi, le sfide, gli strumenti e le strategie per affrontare l’innalzamento del livello del mare. Il corso è rivolto principalmente a dottorandi, ricercatori all’inizio della carriera e giovani professionisti con 1-5 anni di esperienza pertinente nella gestione costiera, nella consulenza ambientale, nella pianificazione urbana, nella conservazione marina o in settori correlati. È aperto a candidati con esperienza (ma non limitatamente a) in società di consulenza costiera, gestione e gestione costiera, agenzie per la protezione ambientale, enti di protezione civile, enti governativi, industria e istituti di istruzione superiore. Possono essere ammessi anche candidati con altri background, purché la loro esperienza sia pertinente o dimostri familiarità con gli argomenti trattati nel corso.

La quota del corso comprende: tutte le lezioni; l’ambiente informatico per gli esercizi; vitto e alloggio durante la settimana in presenza a Bertinoro (Italia), il viaggio dal punto di incontro a Bologna a Bertinoro (Italia). “Ci impegniamo a promuovere l’inclusione e le pari opportunità. Su richiesta, è disponibile un supporto finanziario per i partecipanti che potrebbero altrimenti incontrare difficoltà nell’accesso al corso. Il supporto finanziario coprirà la quota di iscrizione al corso. È disponibile per un numero limitato di partecipanti. Non copre le spese di viaggio e visto”, si legge in una nota.

“Attraverso una combinazione di teoria, analisi dei dati e casi di studio pratici, imparerai a:

Comprendere i processi fisici che determinano i rischi SLR

Valutare le vulnerabilità regionali e i rischi costieri

Eseguire analisi dei dati sui rischi costieri SLR utilizzando telerilevamento, misurazioni in situ e set di dati ad accesso aperto

Ottenere informazioni su come sviluppare strategie e piani di adattamento completi per la resilienza costiera, con un focus specifico su misure e soluzioni

Comunicare i rischi legati al livello del mare alle varie parti interessate.

Il corso è organizzato dalla Future Earth Research School della Fondazione CMCC e dalla Coastal Resilience School del Decade Collaborative Centre for Coastal Resilience , in collaborazione con OceanTeacher Global Academy e CINECA”.

Facoltà

Course Directors: Dr. Begoña Pérez Gómez, Puertos del Estado, Dr. Giulia Galluccio, CMCC Foundation, and Dr. Vassiliki H. Kourafalou, DCC-CR

Il corpo docente è composto da ricercatori e professionisti internazionali provenienti da importanti università e organizzazioni di ricerca specializzate in oceanografia, ingegneria costiera, climatologia e gestione ambientale.

Struttura del corso

Il corso dura 4 settimane, di cui 3 moduli online e 1 settimana in sede:

Attività online: 24 novembre – 14 dicembre 2025 (con lezioni asincrone e sessione in diretta).

Attività in loco: 15-19 dicembre 2025 (sessioni dal vivo a Bertinoro, Italia).

I partecipanti sono tenuti a completare i moduli online e a partecipare alla settimana in sede.