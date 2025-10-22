Riaperto il Louvre 3 giorni dopo il furto

Questa mattina, alle 9, il Louvre ha riaperto al pubblico dopo il furto avvenuto domenica scorsa. Quattro ladri, penetrati al primo piano tramite un montacarichi, hanno sottratto 9 gioielli della Corona francese, per un valore stimato di 88 milioni di euro. Il museo ha comunicato che alcune aree resteranno oggi chiuse al pubblico, senza specificare quali. Il furto si è verificato nella galleria di Apollo, al primo piano con vista sulla Senna. Il presidente e direttore del Louvre, Laurence des Cars, è attesa oggi davanti alla Commissione cultura del Senato per fornire chiarimenti sull’accaduto.