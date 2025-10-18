Richiamo di mais per popcorn: i lotti con possibile contaminazione da alcaloidi tropanici

Richiamo per mais per popcorn a marchio Cibon e Coal prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). L’avviso è pubblicato sul sito del ministero della Salute per “la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge”. I lotti di produzione sono: 202/25 (25Kg) di Cibon, 184/25 (da 5 kg) di Coal e 170/25 (500 grammi) di Cibon. Conad e Sigma hanno richiamato alcuni lotti. Gli alcaloidi tropanici sono composti naturali prodotti dal metabolismo secondario delle piante appartenenti alla famiglia delle Solanaceae, delle Erythroxylaceae e delle Convolvulaceae che possono essere presenti nelle coltivazioni di cereali.

Gli effetti sulla salute

L’intossicazione da alcaloidi tropanici può avere effetti avversi sulla salute umana ed animale quali secchezza delle mucose, arrossamento della pelle, dilatazione delle pupille, vertigini, disturbi della vista, palpitazioni e disorientamento.