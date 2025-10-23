Rijeka-Sparta Praga interrotta: condizioni difficilissime allo stadio, cosa è successo

La partita tra Rijeka e Sparta Praga, valida per la fase a gironi della Conference League, è stata interrotta al 14° minuto a causa delle condizioni meteo avverse. Forti piogge e raffiche di vento intense hanno reso impossibile proseguire la gara in sicurezza, spingendo l’arbitro a sospendere il match per motivi di sicurezza. Il match, che si stava svolgendo allo stadio di Rijeka, aveva suscitato grande attesa tra i tifosi, con le due squadre pronte a dare il massimo per ottenere un risultato importante in Europa. Tuttavia, le condizioni climatiche si sono rivelate troppo difficili da gestire, costringendo gli ufficiali di gara a prendere una decisione cautelativa.