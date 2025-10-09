Rischio valanghe, la strada Val Veny a Courmayeur chiude in vista dell’inverno

Scatterà il 13 ottobre prossimo la consueta chiusura, per rischio valanghivo in vista della stagione invernale, della strada comunale della Val Veny, a Courmayeur. In particolare, dal ponte delle Capre fino al bivio di Plan Ponquet sono vietati il transito sia veicolare che pedonale. Da Plan Ponquet al termine della strada (Plan Lognan), fino a quando le condizioni meteo lo permetteranno, è consentito il transito di veicoli ed escursionisti “a totale rischio dell’utente e senza la custodia della strada da parte del Comune“, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Rota. Per ridurre i danni da valanga alle infrastrutture, saranno rimossi in tempo utile guard rail, new jersey e reti paramassi.