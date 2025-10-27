Risveglio fiabesco in Valle d’Aosta, già 10 cm di neve a Cervinia

Risveglio suggestivo oggi a Cervinia, in Valle d’Aosta, immersa in una fitta nevicata. Si registrano già circa 10 cm di neve al suolo, con paesaggi imbiancati e scenari tipici dell’alta montagna. Le previsioni indicano un ulteriore incremento del manto nevoso nel corso della giornata: dai 2.500 metri sono attesi accumuli tra 30 e 50 cm, soprattutto sui settori di confine. A quote inferiori, l’entità della nevicata dipenderà dalle temperature locali, che potrebbero limitare gli accumuli.

