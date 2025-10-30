Risveglio imbiancato in Piemonte, la neve accarezza le Alpi: i fiocchi si spingono fino a 1.000 metri | FOTO

La neve torna ad abbracciare il Piemonte. Il progressivo approfondirsi di una saccatura dalle Isole Britanniche fino alla Penisola Iberica ha determinato l’accentuazione di flussi sudoccidentali che hanno determinato precipitazioni deboli diffuse lungo l’arco alpino e sui settori meridionali ed orientali. La quota neve è scesa progressivamente nel corso della notte, quando le precipitazioni hanno registrato il loro massimo sul Nord della regione: è calata fino a 1300 metri in alta Val Susa, con fiocchi persino sui 1.000 metri di quota tra Gad e Beaulard. Imbiancate località come Sauze d’Oulx, Sestriere, Claviere, Pragelato e Bardonecchia.

Come sottolinea Arpa Piemonte, fenomeni più intensi, anche a carattere convettivo, sono attesi al confine con la Liguria stamattina e nuovamente nella sera. Dopo questo primo impulso sono attese ampie schiarite ad Ovest, per poi cedere il passo ad una nuova saccatura in arrivo nel fine settimana.

