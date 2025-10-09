Russia e Iran rafforzano la cooperazione nell’energia nucleare: in programma quattro nuovi reattori

Questa settimana, Russia e Iran hanno discusso di come rafforzare la loro cooperazione nel settore dell’energia nucleare, inclusa la costruzione di piccoli reattori nucleari (SMR) nella Repubblica Islamica. Mohammad Eslami, direttore dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran (AEOI), ha discusso di cooperazione in materia di energia nucleare a Teheran con Nikolai Spassky, vicedirettore generale per le Relazioni Internazionali di Rosatom, l’azienda nucleare statale russa. Spassky ha ricambiato la visita di Eslami a Mosca il mese scorso, durante il quale Iran e Russia hanno firmato un accordo sulla cooperazione nella costruzione di piccole centrali nucleari in Iran.

Il progetto sulla centrale nucleare

I due Paesi, sanzionati dall’Occidente, hanno firmato anche un protocollo d’intesa sulla collaborazione per il progetto della centrale nucleare Iran-Hormoz, che prevede la costruzione di quattro reattori da 1.250 MW.