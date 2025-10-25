Russia, l’annuncio del ministro dell’energia sul carbone

La Russia “non ha intenzione di abbandonare il carbone per la produzione di energia”. Lo ha detto il ministro dell’energia russo, Sergei Tsivilev, in un’intervista alla “Tass”, sottolineando che le riserve “dureranno per altri mille anni”. “Il carbone rimane una delle fonti energetiche più economiche, il che è un fattore cruciale nella determinazione dei prezzi dell’elettricità”, ha aggiunto il ministro. In precedenza, il viceministro dell’energia Dmitry Islamov aveva dichiarato che le attuali riserve di carbone della Russia dureranno per altri 500-600 anni e, con l’ulteriore esplorazione di nuove riserve, per altri mille anni.