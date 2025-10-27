Russia, Lukoil annuncia la vendita delle sue attività internazionali a causa delle sanzioni occidentali

Il secondo produttore di petrolio russo, Lukoil, ha dichiarato oggi che avrebbe venduto le sue attività internazionali a seguito delle sanzioni sull’Ucraina annunciate la scorsa settimana dagli Stati Uniti. La prevista vendita delle attività è l’azione più significativa finora intrapresa da una società russa in seguito alle sanzioni occidentali per la guerra russa in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022. “La vendita delle attività è condotta in base alla licenza OFAC per la liquidazione. Se necessario, la società prevede di richiedere un’estensione della licenza per garantire la continuità operativa delle sue attività internazionali”, ha affermato Lukoil nella sua dichiarazione, aggiungendo che è iniziata la valutazione delle offerte da parte di potenziali acquirenti.

Il 22 ottobre, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto sanzioni relative all’Ucraina alle maggiori compagnie petrolifere russe, Lukoil e Rosneft.

Il 15 ottobre, la Gran Bretagna ha preso di mira anche Lukoil e Rosneft, nonché 44 cosiddette petroliere della flotta ombra, costituite principalmente da vecchie petroliere con proprietari poco trasparenti, in quello che ha descritto come un nuovo tentativo di inasprire le sanzioni energetiche e soffocare le entrate del Cremlino.

La Lukoil

La Lukoil, con sede a Mosca, rappresenta circa il 2% della produzione globale. La società non ha identificato specifici asset da vendere. Il suo principale asset estero è il giacimento petrolifero iracheno West Qurna 2, uno dei più grandi al mondo, di cui detiene una partecipazione del 75%. La produzione del giacimento petrolifero ha superato i 480.000 barili al giorno ad aprile, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax. L’azienda possiede la raffineria Lukoil Neftohim Burgas in Bulgaria, la più grande dei Balcani, con una capacità di 190.000 barili al giorno, nonché la raffineria di petrolio Petrotel in Romania.

Lukoil fornisce petrolio a Ungheria e Slovacchia, nonché alla raffineria turca STAR, di proprietà della SOCAR dell’Azerbaijan, che dipende fortemente dal greggio russo.

L’azienda detiene inoltre partecipazioni in terminal petroliferi e catene di distribuzione di carburante al dettaglio in Europa e gestisce diversi progetti upstream e downstream in Asia centrale, incluso il Kazakistan, e in Africa e America Latina.