Saipem si aggiudica 3 nuovi contratti offshore per circa 600 milioni di dollari

Saipem, in consorzio con BOS Shelf LLC e BOS Shelf International FZCO, (entrambe società affiliate alla Compagnia petrolifera statale della Repubblica dell’Azerbaigian, SOCAR) si è aggiudicata tre nuovi contratti offshore per il progetto Shah Deniz Compression operato da BP in Azerbaigian. Il valore complessivo dei contratti è di circa 700 milioni di dollari e la quota di Saipem ammonta a 600 milioni di dollari. Lo scopo del lavoro di Saipem comprende il trasporto e l’installazione (T&I) di una nuova piattaforma di compressione da 19.000 tonnellate nell’area azera del Mar Caspio, nonché l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di circa 26 km di condotte offshore per collegare la nuova piattaforma di compressione agli impianti esistenti e tutte le principali opere sottomarine permanenti.

Le navi per le operazioni offshore

Le principali navi impiegate per le operazioni offshore saranno la Khankendi, una nave all’avanguardia per la costruzione sottomarina di proprietà del consorzio Shah Deniz, e la chiatta posatubi Israfil Huseynov di proprietà della società per azioni chiusa “Azerbaijan Caspian Shipping”. Entrambe le navi saranno gestite e operate da Saipem per l’esecuzione del progetto. L’utilizzo di mezzi navali locali e l’integrazione con i partner azeri confermano l’impegno per la valorizzazione delle competenze e delle tecnologie del Paese e il contributo al contenuto locale.

I contratti saranno eseguiti nell’ambito dell’accordo quadro esistente in vigore tra le parti, comunicato il 12 luglio 2024. L’inizio delle attività offshore è previsto per il terzo trimestre del 2026 e il completamento è previsto per il 2029. L’aggiudicazione di questi nuovi contratti rafforza la presenza di Saipem nella regione e conferma la sua reputazione di partner affidabile nell’esecuzione di importanti progetti. Inoltre, in qualità di operatore nel Caspio, rafforza ulteriormente la proficua collaborazione di lunga data con bp, che ha annoverato la realizzazione di diversi progetti nei giacimenti Azeri-Chirag-Gunashli e Shah Deniz.