Salta l’incontro tra Trump e Putin a Budapest: i motivi del dietrofront e la prima reazione

La Casa Bianca ha confermato che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, non incontrerà più Vladimir Putin in Ungheria nel prossimo futuro. La decisione arriva dopo una telefonata tra i negoziatori incaricati di preparare i colloqui di pace, che non ha portato ai risultati sperati. Inizialmente, Trump aveva annunciato un secondo vertice con Putin a Budapest, previsto per giovedì, dopo una lunga telefonata di due ore con il leader russo, che sembrava aver fatto “grandi progressi” nella preparazione del summit. Tuttavia, i preparativi per l’incontro si sono fermati quando Mosca ha annullato una riunione in persona tra Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo, e Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti.

Secondo i resoconti, la telefonata tra Lavrov e Rubio, avvenuta lunedì, non sarebbe andata bene. Durante una conversazione tesa, Lavrov avrebbe comunicato a Rubio che la Russia non avrebbe accettato di congelare le linee del fronte in Ucraina. Nonostante ciò, martedì la Casa Bianca ha descritto la telefonata come “produttiva”, affermando che non sarebbe stato necessario un ulteriore incontro di persona tra il segretario di Stato e il ministro degli Esteri russo. Inoltre, ha confermato che non ci sono piani per un incontro tra i due presidenti nel “futuro immediato”.

Lavrov ha ribadito la posizione intransigente della Russia, rifiutando qualsiasi concessione. In una dichiarazione a Mosca, ha confermato che la Russia non aveva cambiato la sua posizione rispetto agli accordi raggiunti durante il vertice in Alaska. “Voglio confermare ufficialmente: la Russia non ha cambiato la sua posizione rispetto agli accordi che erano stati raggiunti durante il vertice in Alaska”, ha detto Lavrov. Un funzionario occidentale ha commentato la cancellazione del vertice, dicendo a The Telegraph: “vedo questo sviluppo come positivo. La Russia è stata chiara che la sua posizione non è cambiata, quindi perché tenere l’incontro?”. Arriva subito una reazione dopo la notizia del dietrofront: la borsa russa è crollata.

La posizione dell’Ucraina

L’Ucraina, da parte sua, ha accettato da tempo che dovrà cedere parte dei territori occupati da Mosca come condizione per la pace, ma la Russia continua a spingere per ulteriori concessioni, tra cui la completa resa di Donetsk. Trump aveva dichiarato che solo il 78% di Donetsk era occupato dalle forze russe. Durante la telefonata di giovedì, Putin aveva detto a Trump che avrebbe rinunciato alle pretese su alcune parti non occupate delle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Kherson in cambio di una resa completa dell’Ucraina sul Donbas.

Steve Witkoff, inviato di Trump per la pace, che ha incontrato regolarmente Putin, ha dichiarato a Volodymyr Zelensky che la Russia aveva un diritto costituzionale su queste terre.

Zelensky, sui social media, ha scritto: “la linea del fronte può essere l’inizio della diplomazia. Nel frattempo, la Russia sta facendo di tutto per evitare la diplomazia”. In un’allusione velata al rifiuto di Trump di vendere missili Tomahawk a lunga gittata all’Ucraina, Zelensky ha aggiunto: “più ci sono capacità ucraine a lunga gittata, maggiore sarà la disponibilità della Russia a porre fine alla guerra. Queste settimane lo hanno confermato ancora una volta. La discussione sui Tomahawk si è rivelata un forte investimento nella diplomazia – abbiamo costretto la Russia a mostrare che i Tomahawk sono esattamente la carta a cui prestano attenzione”.

Trump ha infine rifiutato la richiesta di missili durante il suo incontro con Zelensky alla Casa Bianca venerdì, dopo che Putin aveva precedentemente avvertito che la fornitura di Tomahawk avrebbe danneggiato le relazioni tra Stati Uniti e Russia.

Dopo l’incontro con Trump in Alaska, Putin ha chiesto che l’Ucraina si ritiri dalle sue regioni orientali del Donbas, Donetsk e Luhansk, come precondizione per la pace. Trump avrebbe esercitato pressioni su Zelensky per accettare questa proposta in un incontro alla Casa Bianca venerdì. Tuttavia, la resa di Donetsk, che Mosca ha cercato senza successo di occupare completamente dal 2014, rimane una linea rossa per il presidente ucraino, che ha dichiarato che negozierà solo sulla base delle linee attuali del fronte.

Parlando con i giornalisti, Trump sembra essersi allineato con la posizione ucraina, insistendo nel voler vedere la fine dei combattimenti “nelle linee in cui si trovano, le linee di battaglia”. Martedì, il Cremlino ha sottolineato che non era stata fissata una data precisa per l’incontro tra Putin e Trump. “Ascoltate, abbiamo un’intesa tra i presidenti, ma non possiamo rimandare ciò che non è stato finalizzato”, ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. “Né il presidente Trump né il presidente Putin hanno fornito date precise”.