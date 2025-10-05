Sanità e shutdown, Trump attacca Fox News (tv amica): cosa è successo

Donald Trump attacca anche Fox News, tv tradizionalmente amica, per aver ospitato un parlamentare dem a parlare di sanità, uno dei nodi per uscire dallo shutdown. “Perché Fox News e Peter Doocy – si chiede il tycoon su Truth – stanno dando spazio al senatore democratico Mark Kelly per parlare, senza alcuna contestazione o opposizione, di sanità? La falsa narrativa è così negativa per i Repubblicani che è difficile credere che vinceremo. Sarà molto sleale, in futuro, quando non avranno più ‘Trump’ a combattere per loro. Pertanto, dovremmo sistemare la situazione, Adesso! Sto guardando questa intervista. Non finisce mai”.

“Fox – prosegue – dovrebbe decidere se salire a bordo o scendere subito, ma a questo punto, per me, non fa più alcuna differenza. Incrementano gli ascolti grazie a noi, e poi li usano per favorire i Democratici. Si rifiutano di mostrare i sondaggi che indicano correttamente che ho il 65% di popolarità, un record repubblicano, ma se esce un finto sondaggio negativo – molti dei quali sono condotti da Fox (uno dei peggiori ‘istituti di sondaggio’ in circolazione è proprio il sondaggio di Fox News) – allora lo pubblicano immediatamente, e con entusiasmo. I Repubblicani sono stanchi di questa continua lotta con Fox, che cerca sempre di essere così ‘politicamente corretta'”.