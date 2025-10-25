Saturno si prepara a “perdere” i suoi anelli: visibilità unica a novembre

Il celebre pianeta Saturno sta per regalare un raro spettacolo agli appassionati di astronomia: i suoi famosi anelli sembreranno scomparire, almeno per gli osservatori della Terra. Questo fenomeno ottico, che si verifica circa ogni 15 anni, è dovuto all’allineamento della Terra con il piano degli anelli, che li rende quasi invisibili. Gli anelli di Saturno sono incredibilmente sottili, con uno spessore di circa 30 metri, e il pianeta si trova attualmente a circa 1,3 miliardi di km dalla Terra. Anche attraverso potenti telescopi, appariranno come una linea appena percettibile.

Nel 2025 la scomparsa apparente è avvenuta il 23 marzo e accadrà nuovamente il 26 novembre. La prima, in primavera, non è stata osservabile a causa della vicinanza del Sole. La seconda, invece, avverrà tra meno di un mese, offrendo finalmente condizioni ottimali di visibilità.

Il fenomeno rappresenta un’opportunità preziosa per studiare la struttura degli anelli, individuare nuovi satelliti e calcolare con maggiore precisione la loro massa. Questi piccoli satelliti aiutano a mantenere coese le particelle degli anelli, evitando la dispersione.