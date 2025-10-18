Scheletri di corallo lasciati da uno tsunami medievale sussurrano un avvertimento per la regione caraibica

Tra il 1381 e il 1391, un terremoto di magnitudo superiore a 8.0 scosse i Caraibi nordorientali e provocò uno tsunami che si abbatté sull’isola di Anegada. L’inondazione disperse detriti sull’isola, depositando massi di corallo a centinaia di metri nell’entroterra. I coralli morirono, ma i loro scheletri rimasero. Più di sei secoli dopo, gli scienziati stanno scoprendo che questi scheletri contengono indizi sulla storia dello tsunami. Modelli computerizzati hanno mostrato che l’inondazione fu probabilmente causata da uno tsunami generato durante un forte terremoto nella vicina Fossa di Porto Rico. Ora, in uno studio recentemente pubblicato su Geophysical Research Letters, i ricercatori restringono l’intervallo temporale dello tsunami agli ultimi decenni del XIV secolo. I ricercatori si aspettano che questa scoperta supporti gli sforzi in corso per prepararsi a futuri tsunami nei Caraibi.

“Se si progetta una scuola o un ospedale vicino alla costa, si vuole sapere se c’è la possibilità che si verifichi un terremoto di forte intensità e si vuole progettare l’edificio in modo da resistervi”, ha affermato l’autore corrispondente Brian Atwater, professore affiliato di Scienze della Terra e dello Spazio presso l’Università di Washington e geologo ricercatore presso lo United States Geological Survey.

Anegada è la più settentrionale delle Isole Vergini Britanniche, situata appena a sud della Fossa di Porto Rico, dove convergono le placche caraibiche e nordamericane. La maggior parte delle isole è protetta da un’ampia e poco profonda piattaforma continentale. Le onde perdono energia mentre attraversano la distesa, riducendo le probabilità che uno tsunami colpisca le coste caraibiche. Anegada è diversa: il fondale marino degrada ripidamente verso la fossa profonda, rendendo l’isola più esposta al rischio.

I documenti scritti provenienti dai Caraibi nordorientali risalgono a cinque secoli fa, ma nessuno fornisce prove di uno tsunami proveniente dalla Fossa di Porto Rico. La geologia ha permesso ai ricercatori di valutare la storia degli tsunami su una scala temporale più lunga.

I ricercatori hanno iniziato a studiare la regione dopo che un violento terremoto e uno tsunami hanno colpito l’Oceano Indiano nel 2004, uccidendo più di 250.000 persone.

Il disastro ha sorpreso tutti, compresi i ricercatori, spingendo le autorità statunitensi a esaminare più attentamente i rischi costieri lungo la costa atlantica. Uri ten Brink, uno dei responsabili del progetto e geofisico ricercatore presso il Woods Hole Coastal and Marine Science Center, ha chiesto ad Atwater di verificare la presenza di segni di attività simili ad Anegada. Atwater aveva trascorso anni in Indonesia dopo lo tsunami.

Le prove scoperte ad Anegada hanno attirato diversi team di ricerca sull’isola, producendo una serie di scoperte.

Lo studio

Nello studio più recente, guidato da Hali Kilbourne, professore associato di ricerca presso il Center for Environmental Science dell’Università del Maryland, i ricercatori presentano un intervallo temporale per lo tsunami medievale basato sull’età del corallo al momento della sua morte.

Hanno calcolato l’età misurando due elementi radioattivi, uranio e torio, che decadono a velocità note. Queste misurazioni sono state effettuate su campioni prelevati dall’interno degli scheletri di corallo, a causa dell’azione degli agenti atmosferici e della potenziale contaminazione. I ricercatori hanno poi aggiunto il numero di bande di crescita annuale tra il campione datato e l’esterno del corallo per stimare quando si è verificato lo tsunami.

“I coralli presentano bande di densità annuale, molto simili agli anelli degli alberi“, ha affermato Kilbourne. “Siamo stati in grado di contare quanti anni sono trascorsi tra le bande di densità più alte e le sezioni che abbiamo utilizzato per la datazione“.

Kilbourne può anche raccogliere preziosi dati ambientali dagli scheletri di corallo, che contengono informazioni su temperatura e salinità, e prevede di continuare a studiare i campioni per comprendere meglio i cambiamenti climatici su scale temporali più lunghe.