Scienza in orbita, oggi la 2ª passeggiata spaziale russa del 2025

Oggi si terrà la 2ª passeggiata spaziale russa del 2025. Gli astronauti Sergej Ryžikov e Aleksej Zubrickij lavoreranno per circa 6 ore e mezza all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale. L’obiettivo principale della missione è l’installazione dell’attrezzatura per il nuovo esperimento scientifico “Impul’s”, volto a studiare fenomeni fisici in microgravità. Durante l’attività extraveicolare, gli astronauti effettueranno anche la pulizia dell’illuminatore del modulo Nauka, la sostituzione della cassetta nell’apparato per la crescita di semiconduttori dell’esperimento Ekran-M, e il trasferimento del pannello di controllo esterno EMMI del braccio robotico europeo ERA. L’attività extraveicolare è in programma alle 17:19 ora di Mosca, le 15:19 ora italiana.