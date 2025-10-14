Scoperta pista di orme di dinosauro da record: è lunga 220 metri

Misura 220 metri la più lunga pista di orme lasciata in Europa da un singolo dinosauro dal collo lungo. Impressa circa 166 milioni di anni fa, è stata scoperta nel Regno Unito, lungo la cosiddetta ‘autostrada dei dinosauri’ dell’Oxfordshire, durante gli scavi condotti la scorsa estate dai ricercatori delle Università di Oxford e Birmingham. I lavori sono durati una settimana e hanno coinvolto oltre cento persone, inclusi collaboratori della Liverpool John Moores University, personale volontario e studenti di tutte e tre le università.

Per giorni, il team ha scavato la superficie del terreno diventata molto più secca e dura rispetto a come era durante il precedente scavo del 2024. “Il clima caldo e secco ha cotto la superficie in alcuni punti come cemento, quindi non siamo stati in grado di scavare completamente ogni impronta”, racconta il geologo Duncan Murdock dell’Oxford University Museum of Natural History. Le operazioni si sono concentrate in particolare su una serie di circa 80 impronte di sauropode molto grandi (lunghe fino a un metro), che correvano approssimativamente da nord a sud attraverso l’intero sito.

Oltre alla più lunga pista di orme di sauropode, ne sono state scoperte altre tre, una delle quali è la continuazione di alcune impronte trovate nel 2022.

“L’aspetto più entusiasmante di questo sito sono le dimensioni e il numero di impronte. Ora abbiamo la prova di decine di individui che si muovevano in quest’area più o meno nello stesso periodo, forse come una mandria“, sottolinea Murdock.

Tra i reperti minori sono stati rinvenuti anche invertebrati marini, materiale vegetale e una mascella di coccodrillo. I ricercatori hanno effettuato anche un campionamento sistematico dei sedimenti che giacciono sotto le impronte e le riempiono: le analisi sono ancora in corso.