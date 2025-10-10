Scoperta una “mappa” del sangue per la diagnosi precoce delle malattie

Un team di ricercatori del Royal Institute of Technology di Stoccolma ha realizzato un innovativo Atlante del Sangue delle Malattie Umane, pubblicato sulla rivista Science, che potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce di gravi patologie come cancro, malattie cardiovascolari e autoimmuni. La ricerca ha prodotto una mappa dettagliata delle proteine presenti nel sangue, rivelando che ogni individuo possiede un’impronta molecolare unica, la quale evolve durante l’infanzia e si stabilizza nell’età adulta. Questa scoperta fornisce una preziosa base di riferimento per identificare precocemente eventuali anomalie biologiche. Grazie all’impiego di avanzati strumenti di intelligenza artificiale, il Disease Blood Atlas consente di individuare biomarcatori affidabili e riproducibili, superando i limiti dei tradizionali studi di confronto tra soggetti malati e controlli sani.

Il primo autore, Bueno Álvez, sottolinea che molti studi sui biomarcatori soffrono di scarsa riproducibilità, poiché non tengono conto della variabilità delle proteine in diverse malattie. I risultati dell’Atlante mostrano invece che i profili proteici possono modificarsi significativamente già prima della comparsa clinica del cancro, aprendo la strada a esami del sangue in grado di anticipare la diagnosi. Questa ricerca rappresenta un passo fondamentale verso una medicina più predittiva e personalizzata.