Scoperto il “drago spada”, una specie vissuta 185 milioni di anni fa | FOTO

Gli scienziati britannici hanno scoperto un nuovo ‘mostro dei mari’: si tratta di una specie di ittiosauro, un rettile marino che ricorda un delfino e un coccodrillo, dal nome scientifico di “Xiphodracon goldencapensis”, o “drago spada del Dorset”, in quanto lo scheletro quasi completo dell’esemplare è stato ritrovato nella contea inglese, lungo la Costa giurassica. È “l’unico esemplare conosciuto del suo genere esistente e contribuisce a colmare un’importante lacuna nella documentazione fossile evolutiva degli ittiosauri“, ha affermato il team dell’Università di Manchester che ha compiuto l’importante scoperta paleontologica.

Il drago spada risale al periodo Pliensbachiano, quindi a circa 190 milioni di anni fa. Lo scheletro era stato scoperto vicino a Golden Cap nel 2001, ma è stato analizzato solo di recente dagli scienziati: è formato da un cranio con un’enorme cavità oculare e un lungo muso a forma di spada.

Secondo gli studiosi, l’animale, che trascorreva la vita sott’acqua e non rientra fra i dinosauri, era lungo circa tre metri e si nutriva di pesci e calamari.