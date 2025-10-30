Scoperto in Antartide il ghiaccio più antico: una finestra sul clima di 6 milioni di anni fa

Un’eccezionale scoperta scientifica in Antartide riscrive la storia del clima terrestre. Un team di scienziati statunitensi ha recuperato nella regione di Allan Hills il ghiaccio più antico mai datato direttamente, risalente a sei milioni di anni fa. Il campione, estratto a profondità relativamente ridotte (100-200 metri), contiene minuscole bolle d’aria fossilizzate che fungono da “macchine del tempo”, offrendo una visione senza precedenti sull’atmosfera del Tardo Miocene, un’epoca in cui il pianeta era significativamente più caldo e i livelli dei mari erano molto più alti di oggi. La datazione, resa possibile dall’analisi isotopica dell’argon, ha superato ogni aspettativa, arrivando a un’età doppia rispetto alle stime precedenti.

La ricerca, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e condotta nell’ambito del consorzio COLDEX, fornirà dati cruciali per comprendere i meccanismi naturali del cambiamento climatico. Le informazioni sulla composizione atmosferica e sui gas serra intrappolati nel ghiaccio aiuteranno a ricostruire il raffreddamento graduale dell’Antartide (circa 12°C negli ultimi 6 milioni di anni).

Il successo è dovuto a una strategia di perforazione innovativa ai margini della calotta glaciale. Il team di COLDEX, coordinato dall’Oregon State University, prevede di continuare le campagne nei prossimi anni con l’obiettivo di estendere ulteriormente questo incredibile “record climatico”.