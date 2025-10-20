Scoperto nel cervello il circuito che aiuta a superare l’ansia

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Colonia ha individuato nel cervello un circuito neurale che permette di controllare e superare l’ansia, rendendo possibili comportamenti essenziali come mangiare, riposare o esplorare ambienti nuovi anche in situazioni potenzialmente rischiose. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, è stato condotto su topi e ha localizzato questo meccanismo nella parte laterale dell’ipotalamo, una regione chiave del cervello dei mammiferi. Utilizzando mini-microscopi per osservare l’attività dei neuroni in tempo reale, i ricercatori guidati da Tatiana Korotkova hanno osservato che determinate cellule nervose si attivano quando gli animali riescono a vincere l’ansia e a esplorare liberamente spazi aperti o a raggiungere il cibo. Questi neuroni risultano sensibili alla leptina, un ormone prodotto dal tessuto adiposo che regola appetito, comportamento alimentare ed equilibrio energetico.

Stimolando l’attività dei neuroni che rispondono alla leptina, i topi sono apparsi meno ansiosi e hanno ridotto comportamenti legati allo stress, come la corsa compulsiva sulla ruota. Secondo Korotkova, questi risultati aprono nuove prospettive per la cura di disturbi come anoressia e bulimia nervose, nei quali ansia e controllo eccessivo del corpo sono strettamente intrecciati.