Scoppia una nuova epidemia di influenza aviaria: colpite gru selvatiche

Un’epidemia di influenza aviaria sta colpendo la Germania. Il ministro dell’Agricoltura ha chiesto l’intensificazione delle misure di protezione. La causa è il sottotipo altamente contagioso del virus dell’influenza aviaria H5N1, che è stato confermato in gru selvatiche, ma non solo, trovate morte. Le segnalazioni arrivano da tutti i 16 stati federali tedeschi, esclusa la città-stato di Brema. Lo riporta il Friedrich Loeffler Institute (Fli), l’agenzia responsabile della salute animale. “Stiamo assistendo a un andamento dell’infezione molto dinamico, non solo nelle gru, ma anche in altre specie di uccelli”, ha affermato una portavoce dell’istituto.

Sebbene non sia insolito che l’influenza aviaria venga rilevata in Germania in questo periodo dell’anno, quando molte specie di uccelli migrano verso sud per evitare l’inverno, il numero di gru morte negli stati orientali del Paese è insolitamente elevato. E’ nell’autunno del 2020 che la Germania ha registrato la sua peggiore epidemia di influenza aviaria, quando oltre 2 milioni di animali sono stati abbattuti a causa della malattia.

Il pericolo

Il pericolo, nel caso delle gru e di altri uccelli selvatici colpiti e deceduti per l’influenza aviaria, è il contatto con altri animali e soprattutto con gli allevamenti di pollame e volatili. In 8 regioni sono state colpite alcune aziende: 15mila gli animali abbattuti finora nello stato sud-occidentale del Baden-Württemberg. Nella città occidentale di Rees, vicino al confine olandese, circa 19mila animali hanno dovuto essere abbattuti a causa dell’epidemia.