Scossa di terremoto al confine Slovenia-Croazia | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata al confine tra Slovenia e Croazia alle 20:30 di oggi, venerdì 3 ottobre. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.4, avvenuto entro i confini della Croazia, poco più a nord di Zagabria. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 10km. Non sono segnalati danni a persone o cose.