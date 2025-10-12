Scossa di terremoto nel Mar Ionio Meridionale: magnitudo 2.8 registrata in serata | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera nel Mar Ionio Meridionale. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è avvenuto alle 21:32 con una magnitudo di 2.8 e una profondità di 30 chilometri. L’evento sismico si è verificato in mare aperto, in un’area a sud della costa siciliana. Il Mar Ionio Meridionale è una zona di attività sismica. Gli esperti sottolineano che scosse di questa entità rientrano nella normale attività geologica dell’area e non destano particolari preoccupazioni.