Serbia nella morsa del maltempo: forti piogge e mezzo metro di neve, strade bloccate e blackout | FOTO

Allerta meteo rossa in Serbia per le intense precipitazioni che nelle ultime ore hanno portato forti piogge e mezzo metro di neve. Secondo i media locali, diverse arterie stradali sono state interrotte nella notte a causa di frane e alberi caduti, mentre in alcune città si sono registrati disservizi alla rete elettrica. Particolarmente colpita la zona dei Comuni di Brus e dell’area montuosa di Golija, nel Centro/Sud del Paese, dove molti residenti sono tuttora senza corrente. Al valico di Strezimirovci, al confine con la Bulgaria, pali della luce sono stati abbattuti dal maltempo e squadre di intervento stanno lavorando per liberare le carreggiate da rami e detriti. L’ente nazionale “Roads of Serbia” ha diffuso un avviso invitando gli automobilisti alla massima prudenza negli spostamenti.