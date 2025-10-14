Shell dà il via libera allo sviluppo di un nuovo progetto di gas offshore: 350 milioni di piedi cubi al giorno

Shell ha dato il via libera allo sviluppo di un progetto di gas offshore in Nigeria insieme al suo partner di joint venture Sunlink Energies. Lo ha affermato il colosso petrolifero, secondo quanto riferisce Reuters. Una volta completato, il progetto di gas offshore HI fornirà 350 milioni di piedi cubi standard di gas al giorno, al picco di produzione, a Nigeria LNG, che produce ed esporta gas naturale liquefatto nei mercati globali, ha affermato Shell. L’investimento, valutato 2 miliardi di dollari secondo il governo nigeriano, sottolinea la strategia di Shell di espandere il suo business globale di GNL e rafforzare la sua posizione in Nigeria nonostante anni di difficoltà e dopo aver ceduto i suoi giacimenti onshore nigeriani, colpiti da fuoriuscite e furti.

La compagnia petrolifera statale NNPC detiene il 49% di Nigeria LNG, con Shell, al 25,6%, il secondo maggiore azionista. Altri azionisti del terminale LNG sono TotalEnergies e Eni. Si prevede che la produzione del giacimento HI, scoperto nel 1985 e situato a circa 50 km (31 miglia) dalla costa e a 100 metri di profondità, inizierà entro la fine di questo decennio. Ciò è in linea con i piani di Shell di incrementare i volumi globali di GNL in media del 4-5% all’anno fino al 2030.