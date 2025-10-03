Shell scommette sul GNL canadese: il nuovo “Treno 2” entra in funzione nonostante i problemi tecnici

LNG Canada, guidato da Shell, ha avviato il processo di avviamento della sua seconda unità di trattamento del GNL da 6,5 ​​milioni di tonnellate all’anno (mtpa), nota come “treno 2”, a Kitimat, nella Columbia Britannica. Lo ha dichiarato all’agenzia Reuters un portavoce dell’azienda. Tuttavia, secondo due fonti, l’avviamento del treno 2 sta avvenendo mentre l’azienda continua a riscontrare problemi tecnici al treno 1. Secondo le fonti, il treno avrebbe avuto problemi tecnici a luglio, un mese dopo l’avvio della prima produzione. LNG Canada è il primo grande impianto di esportazione di GNL in Canada e il primo sulla costa occidentale del Nord America a fornire accesso diretto all’Asia, il più grande mercato mondiale di GNL.

La costruzione dell’impianto ha richiesto quasi 7 anni e finora ha funzionato a meno della metà della sua capacità dichiarata. “Abbiamo dovuto sostituire il supercore e, mentre la stringa 2 è in funzione, la stringa 1 è fuori servizio”, ha dichiarato una delle due fonti. Interrogato sui problemi tecnici, il portavoce dell’azienda ha sottolineato l’attività di esportazione in corso al terminale e ha detto che il flaring iniziato l’11 settembre è terminato. “Un 14° carico è partito dall’impianto il 30 settembre, e si prevede che un 15° carico partirà nei prossimi giorni”, ha affermato il portavoce.