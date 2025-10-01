Shutdown negli USA, scontro sul sistema sanitario e stop ai finanziamenti federali: ecco cosa succederà da oggi

Negli Stati Uniti scatta oggi lo shutdown federale, una paralisi del governo che si verifica quando Congresso e Casa Bianca non riescono a trovare un accordo sul bilancio. È una crisi politica ricorrente nella storia americana, ma ogni volta porta con sé effetti concreti sulla vita quotidiana di milioni di cittadini. Questa volta, il nodo centrale della disputa è il sistema sanitario, una questione che tocca direttamente famiglie, anziani e persone con malattie croniche. Lo scontro politico riflette 2 visioni contrastanti: da un lato i Repubblicani, che puntano a mantenere i livelli di spesa attuali senza aumentare il debito, dall’altro i Democratici, che vogliono proteggere e ampliare i benefici di Medicaid e i crediti fiscali per assicurazioni sanitarie più accessibili. Con il mancato accordo, il governo federale si ferma, e migliaia di dipendenti saranno messi in congedo forzato, mentre servizi essenziali come la sicurezza nazionale, la salute pubblica e il sistema di emergenza rimarranno attivi ma sotto pressione. L’incertezza si estende anche a ricerca scientifica, musei, parchi nazionali e programmi di innovazione medica.

Il nodo della discordia: sanità e costi

Tutto nasce dal rifiuto dei Democratici di approvare la misura provvisoria proposta dai Repubblicani, che avrebbe finanziato il governo fino al 21 novembre mantenendo i livelli di spesa attuali. La minoranza democratica ha però posto un veto: vogliono cancellare i tagli a Medicaid introdotti dal “mega-bill” dell’amministrazione Trump e rafforzare i crediti fiscali che riducono i premi assicurativi per milioni di cittadini che acquistano polizze tramite il marketplace dell’Affordable Care Act, noto come “Obamacare”.

Per i Repubblicani, tuttavia, la richiesta è un “non-starter”: il costo stimato supererebbe una cifra giudicata insostenibile. Nessuna delle due parti sembra intenzionata a cedere, e così la macchina federale si è fermata.

L’impatto sul mondo del lavoro

Il blocco dei finanziamenti non significa che tutto si fermerà: la legge prevede che i cosiddetti “lavoratori non essenziali” vengano messi in congedo obbligatorio non retribuito (furlough), mentre coloro che proteggono vite e beni pubblici – come agenti dell’FBI, controllori di volo, personale TSA negli aeroporti e militari – restano al lavoro, ma senza stipendio fino alla fine dello shutdown.

Secondo le stime del Congressional Budget Office, circa 750mila dipendenti federali saranno messi in pausa ogni giorno, con un costo complessivo di circa 400 milioni di dollari quotidiani in salari congelati. Per legge, una volta conclusa la crisi, i dipendenti riceveranno la retribuzione arretrata, ma intanto molte famiglie potrebbero trovarsi in difficoltà economiche.

Sanità sotto pressione: CDC, NIH e FDA al rallentatore

Il settore sanitario è tra i più colpiti. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) ha annunciato che circa il 41% dei suoi 80.000 dipendenti sarà sospeso.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention): continueranno a monitorare i focolai epidemici, ma verranno bloccati i programmi di ricerca sulla prevenzione delle malattie;

continueranno a monitorare i focolai epidemici, ma verranno bloccati i programmi di ricerca sulla prevenzione delle malattie; NIH (National Institutes of Health): i pazienti già inseriti negli studi clinici riceveranno cure, ma non sarà possibile accettare nuovi malati per sperimentazioni, tranne in casi eccezionali;

i pazienti già inseriti negli studi clinici riceveranno cure, ma non sarà possibile accettare nuovi malati per sperimentazioni, tranne in casi eccezionali; FDA (Food and Drug Administration): la capacità di vigilanza sarà “significativamente ridotta”: sospesa l’accettazione di nuove richieste di autorizzazione per farmaci e dispositivi medici, con possibili ritardi che avranno effetti a catena sull’innovazione terapeutica.

In compenso, servizi essenziali come Medicare, Medicaid e l’assistenza sanitaria ai veterani continueranno a funzionare.

Cultura e natura: musei, zoo e parchi a rischio

Lo shutdown si ripercuote anche sul patrimonio culturale e ambientale: lo Smithsonian Institution e lo Zoo nazionale rimarranno aperti solo per alcuni giorni, dopodiché si valuterà la chiusura. Per i Parchi Nazionali, la situazione è incerta: in passato alcuni siti sono rimasti aperti ma senza personale adeguato, con conseguenze devastanti, tra vandalismi e danni ambientali irreparabili.

L’impatto economico: ridotto a breve termine, enorme se prolungato

Uno shutdown breve non lascia tracce significative sull’economia, soprattutto perché i lavoratori ricevono comunque i salari arretrati. Se la paralisi si prolunga, però, le ripercussioni diventano pesanti.

Secondo Goldman Sachs, ogni settimana di blocco riduce la crescita del PIL di circa 0,2 punti percentuali. Inoltre, cresce l’incertezza su quale debba essere il ruolo del governo nella società e sulla capacità delle istituzioni americane di gestire politiche complesse come la sanità.

Una crisi politica con effetti sulla scienza e sulla vita quotidiana

Lo shutdown non è solo un braccio di ferro politico: ha ricadute tangibili sulla ricerca medica, sulla salute pubblica e sulla vita quotidiana dei cittadini americani. Mentre il Congresso resta diviso sul destino del sistema sanitario, milioni di famiglie si trovano in bilico tra cure più costose, stipendi congelati e servizi federali sospesi.

La storia insegna che gli Stati Uniti sono sempre riusciti a ripartire dopo simili crisi, ma il prezzo politico e sociale di ogni nuovo shutdown diventa più alto. Questa volta, a pagarlo, potrebbero essere soprattutto i pazienti in attesa di nuove cure e i lavoratori che non sanno quando riceveranno il prossimo stipendio.