Si frattura una gamba durante un’escursione sull’Etna: intervento del Soccorso alpino

L’uomo, con una sospetta frattura alla gamba destra, è stato raggiunto e trasportato dai tecnici del Soccorso alpino fino al Rifugio Ragabo, poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Taormina

Incidente Etna
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Una squadra del Soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuta sui monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, per prestare soccorso a un escursionista di Rimini che ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra. L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del soccorso alpino, immobilizzato e successivamente trasportato con barella portantina fino al mezzo fuoristrada, che lo ha condotto al Rifugio Ragabo, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 per il trasferimento all’ospedale di Taormina.

