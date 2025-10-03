Siberia, gelo estremo a Verchojansk: minime di −25,3 °C a inizio ottobre sfiorano i record meteo

L’inizio di ottobre 2025 ha portato in Siberia un’ondata di freddo di rilievo storico. A Verchojansk, una delle località abitate più fredde al mondo, i termometri sono crollati fino a −25,3 °C, valori eccezionali e prossimi ai record storici per questo periodo.

Minime da primato: confronto con i record storici Il 2 ottobre la temperatura è scesa a −25,3 °C, a un soffio dal primato di −26,1 °C. Il 3 ottobre la situazione si è ripetuta con un’altra minima di −25,3 °C, solo due gradi sopra il record di −27,3 °C della stessa data. Un doppio segnale della natura precoce e anomala dell’ondata di gelo. Data Minima 2025 Record storico 2 ottobre −25,3 °C −26,1 °C 3 ottobre −25,3 °C −27,3 °C

Perché fa così freddo: le cause meteorologiche Temperature tanto basse all’inizio di ottobre derivano dalla combinazione di una irruzione artica intensa con cieli sereni notturni, condizioni che favoriscono una forte dispersione radiativa. La particolare posizione geografica di Verchojansk amplifica gli estremi termici, rendendola una delle aree più significative per studiare il freddo siberiano.

Un segnale da monitorare per l’inverno eurasiatico Il gelo precoce può anticipare dinamiche tipiche della stagione invernale e influenzare l’andamento climatico sull’intero continente eurasiatico. Eventi simili rappresentano indicatori fondamentali per valutare la frequenza e l’intensità degli estremi termici nel contesto della variabilità climatica.