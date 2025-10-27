Siccità: fornitura idrica ridotta a Crotone

La scarsità d’acqua nei laghi silani sta cominciando a influire anche sulla distribuzione dell’acqua potabile a Crotone. Sorical ha comunicato che nella notte si sono registrate riduzioni delle portate di acqua grezza dirette all’impianto di potabilizzazione “Neto”, che serve l’intera città. Questo calo ha comportato una diminuzione dell’erogazione idrica verso il capoluogo. Secondo il Consorzio di Bonifica, la riduzione è legata al basso livello della vasca di accumulo di Calusia, alimentata dai rilasci di A2A provenienti dai laghi silani, e si prevede che la situazione continui nei prossimi giorni.

In considerazione di ciò, Sorical informa che nel corso della giornata si potranno verificare interruzioni nella distribuzione dell’acqua nelle zone servite da Vescovatello Alto. L’azienda fornirà aggiornamenti nelle prossime ore sulle turnazioni che verranno adottate per garantire la fornitura nelle diverse aree della città.