Siccità, interruzioni notturne nella fornitura dell’acqua nell’estremo sud della Corsica

Circa 5.200 utenti sono rimasti senza acqua, principalmente di notte, a Porto Vecchio, Bonifacio e San Gavino di Carbini per “garantire un approvvigionamento sostenibile alla popolazione” dell’estremo sud della Corsica, importante destinazione turistica. Questi tagli riguardano, “fino a nuovo avviso”, “900 utenti” che utilizzano “l’acqua solo per scopi ricreativi”. Lo fa sapere la prefettura. Si tratta di abbonamenti per acqua non potabile, utilizzata principalmente per l’irrigazione, ha dichiarato Jérôme Salvi, direttore generale di Eaux de Corse, una filiale di Kyrnolia. Circa 4.300 altri clienti di Ribba, frazione di San Gavino di Carbini, Porto Vecchio e Bonifacio, due delle città più turistiche della Corsica, sono “soggetti a tagli giornalieri, dalle 22:30 alle 6:00, da parte dei servizi di Kyrnolia“, ha aggiunto la prefettura. “Non si verificavano tagli di questo tipo da almeno 10 anni”, secondo Salvi.

“Ci alziamo molto presto, quindi ripristinare l’acqua alle 6:00 del mattino è un problema perché dobbiamo aspettare per lavarci“, ha detto Fabienne Maestracci, un’agricoltrice di Bonifacio, chiedendo “una riduzione del numero di persone che entrano in Corsica”. “Non abbiamo i mezzi per ospitare così tante persone”, sostiene, affermando di “vivere con il turismo con le pensioni”, ma di essere “disposta ad aprire due settimane dopo e chiudere due settimane prima”. “Possiamo guadagnare tutti i soldi che vogliamo, ma se non ho abbastanza per lavarmi e bere, non ne vale la pena”.

Le misure

Dal 29 settembre, con le risorse idriche in diminuzione “a un ritmo preoccupante”, la prefettura della Corsica del Sud ha annunciato restrizioni più severe all’uso dell’acqua in nove comuni riforniti dalla diga di Figari: Bonifacio, Figari, Lecci, Monacia d’Aullène, Pianottoli-Caldarello, Porto-Vecchio, San Gavino di Carbini, Sotta e Zonza. Sono stati quindi vietati il ​​riempimento e lo svuotamento di tutte le piscine private e pubbliche, il lavaggio di veicoli, navi, barche e imbarcazioni, la pulizia delle facciate e l’irrigazione di campi sportivi, campi da golf e ippodromi.

Queste misure hanno ridotto la produzione idrica di quasi 13.000 m³ al giorno. Tuttavia, venerdì, il consumo idrico era ancora “superiore all’obiettivo di 15.000 m³ al giorno, il che garantisce un approvvigionamento sostenibile alla popolazione, indipendentemente dalle previsioni meteorologiche“, ha insistito la prefettura. Le misure restrittive sono quindi mantenute “fino a nuovo avviso” e sono state combinate con i tagli all’approvvigionamento idrico da lunedì.