Sicurezza energetica UE: la soluzione per l’Europa secondo Christine Lagarde

L’Europa “deve abbassare i costi energetici se vuole difendere la sua competitività industriale e sostenere la crescita di lungo termine. Ma non può farlo rinunciando ad altri obiettivi. Dobbiamo assicurarci che la nostra energia sia sicura” e “l’unico modo perché l’Europa raggiunga questi obiettivi è puntare maggiormente su energia pulita” prodotta in Europa. Lo ha detto il presidente della Bce Christine Lagarde a Oslo, durante il suo intervento a una conferenza ospitata dalla banca centrale norvegese. L’unica via per un approvvigionamento energetico sicuro, sempre più importante dato il cambiamento geopolitico, secondo Lagarde è “una massiccia spinta” sulle rinnovabili, che richiederà “mercati dei capitali più integrati e politiche decise” verso una vera Unione energetica.