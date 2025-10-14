SISC2025, innovazione e ricerca sul clima per una trasformazione sociale sostenibile: l’evento a Salerno

La conferenza ospiterà sessioni plenarie con Andrea Rinaldo e Claudia Pasquero, oltre a 60 presentazioni orali e 70 contributi di ricerca

Il programma della 13ª Conferenza Annuale SISC su “SISC2025: Innovazione nella ricerca sul clima per la trasformazione sociale” si terrà dal 22 al 24 ottobre 2025 a Salerno, presso la sede del Comune di Salerno. Tra i momenti salienti del programma figurano le sessioni plenarie con Andrea Rinaldo e Claudia Pasquero. Oltre alle 60 presentazioni orali previste in due sessioni parallele, più di 70 contributi di ricerca saranno presentati durante tre Sessioni Poster. Tra i relatori:

  • Fondazione Andrea Rinaldo (CMCC – Professore Emerito, École Polytechnique Fédérale de Lausanne e Università di Padova) – La scienza dell’acqua in movimento: metastatistica, limiti, riorganizzazione, strutture invisibili.
  • Claudia Pasquero (University of Milano – Bicocca) – Effetti locali e remoti sulla risposta climatica alle medie latitudini al forzante antropogenico.

