SISC2025, innovazione e ricerca sul clima per una trasformazione sociale sostenibile: l’evento a Salerno

Il programma della 13ª Conferenza Annuale SISC su “SISC2025: Innovazione nella ricerca sul clima per la trasformazione sociale” si terrà dal 22 al 24 ottobre 2025 a Salerno, presso la sede del Comune di Salerno. Tra i momenti salienti del programma figurano le sessioni plenarie con Andrea Rinaldo e Claudia Pasquero. Oltre alle 60 presentazioni orali previste in due sessioni parallele, più di 70 contributi di ricerca saranno presentati durante tre Sessioni Poster. Tra i relatori:
- Fondazione Andrea Rinaldo (CMCC – Professore Emerito, École Polytechnique Fédérale de Lausanne e Università di Padova) – La scienza dell’acqua in movimento: metastatistica, limiti, riorganizzazione, strutture invisibili.
- Claudia Pasquero (University of Milano – Bicocca) – Effetti locali e remoti sulla risposta climatica alle medie latitudini al forzante antropogenico.