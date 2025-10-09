Situazione critica in Spagna: precipitazioni eccezionali e torrenti in piena ad Alicante. Attesi oltre 400 mm in 36 ore | VIDEO

Nelle ultime ore il Barranco de las Ovejas, all’altezza del quartiere di San Gabriel, mostra un deflusso notevole a causa delle precipitazioni intense che stanno interessando l’area metropolitana di Alicante. Gli accumuli pluviometrici rilevati oscillano tra 60 e 70 l/m², con punte localmente superiori in alcuni quartieri. Le ultime elaborazioni modellistiche indicano un ulteriore peggioramento. Sono possibili cumulate complessive fino a 400 mm in alcune aree della comarca di La Safor, con il picco dei fenomeni atteso nella giornata di domani. Anche le zone interne e l’area dell’Albufera potranno registrare precipitazioni di forte intensità, con valori cumulati fino a 200 mm.

La causa: DANA e sistemi convettivi organizzati

L’attuale dinamica atmosferica è dominata da una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), una goccia fredda isolata in quota che favorisce un marcato gradiente d’instabilità. In questo contesto si innescano sistemi convettivi organizzati (MCS), complessi temporaleschi capaci di scaricare in poche ore ingenti quantità di pioggia su aree ristrette, con elevato potenziale alluvionale.

Aree più esposte e rischi connessi

La Safor (tra Gandía, Oliva e aree limitrofe): rischio di cumulate estreme e flash flood .

(tra Gandía, Oliva e aree limitrofe): rischio di e . Entroterra valenziano e Albufera : possibili allagamenti , esondazioni di rii e canali, criticità nei sottopassi urbani.

: possibili , esondazioni di rii e canali, criticità nei sottopassi urbani. Alicante e cintura metropolitana: deflussi elevati su torrenti e ramblas, con possibili innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua.

Evoluzione attesa

La DANA potrebbe traslare lentamente verso Baleari nelle prossime giornate. Fino al suo allontanamento, la combinazione di umidità mediterranea, convergenze al suolo e orografia locale continuerà ad alimentare fenomeni intensi e persistenti. L’episodio rientra tra i più rilevanti di questo autunno per durata e impatto potenziale, e richiede monitoraggio costante.