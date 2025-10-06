Slovenia, alpinisti croati travolti da valanga: 3 morti

Tre alpinisti croati sono morti dopo essere stati travolti ieri da una valanga sotto Cima Tosca (2.275 metri) sulle Alpi Giulie, nella Slovenia nordoccidentale. Un primo cadavere era già stato trovato ieri. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa slovena Sta, i corpi degli altri 2 dispersi sono stati trovati questa mattina. Tutti e tre gli alpinisti sono stati trovati sepolti sotto la neve. La valanga si è staccata intorno alle 10, sopra il sentiero tra il rifugio e lo Studorski preval. Quattro escursionisti che sono riusciti a evitare la valanga hanno chiamato i soccorritori.