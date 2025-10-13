Smog Lombardia, da domani misure temporanee in 6 province

I dati pubblicati oggi da Arpa Lombardia hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nei giorni precedenti, nelle province di Monza, Lodi, Milano, Bergamo, Pavia e Cremona. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti in tutti questi territori, si attivano da domani, martedì 14 ottobre, le misure temporanee di primo livello in tutte le province sopra elencate. Lo comunica Regione Lombardia. In tutti i Comuni delle province interessate saranno perciò in vigore il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di un grado delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.

Nei prossimi giorni, verrà valutato il verificarsi delle condizioni per l’eventuale disattivazione delle misure.